V ponedeljek srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije

Ljubljana/Zagreb, 31. marca - Zunanji minister Anže Logar se bo v ponedeljek v Zaprešiću na Hrvaškem v okviru tristranskega sodelovanja v severnem Jadranu srečal z zunanjima ministroma Hrvaške in Italije, Gordanom Grlićem Radmanom in Luigijem Di Maiem, so sporočili z zunanjega ministrstva.