Za interese Slovencev si bo v saboru znova prizadevala tudi rojakinja Antolić Vupora

Zagreb, 18. aprila - Slovenci bodo imeli v hrvaškem saboru znova svojo rojakinjo Barbaro Antolić Vupora, ki je bila poslanka že v tem mandatu. Kot je napovedala za STA, si bo še naprej zelo prizadevala za slovensko skupnost na Hrvaškem. Slovensko in še štiri manjšine bo sicer v saboru zastopal pripadnik bošnjaške manjšine Armin Hodžić.

Pripadnica slovenske skupnosti na Hrvaškem Barbara Antolić Vupora je bila na sredinih parlamentarnih volitvah znova izvoljena v sabor kot članica levosredinske stranke SDP, in sicer v tretji volilni enoti, ki zajema medžimursko, varaždinsko in krapinsko-zagorsko županijo.

Vupora je sicer predsednica podružnice SDP v varaždinski županiji, kjer je dejavna tudi kot pripadnica slovenske manjšine.

"Srečna sem, da prek stranke lahko zastopam interese Slovenije. Zelo pogosto sem v stiku z Ljubljano in uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Inštitutom za narodnostna vprašanja v Ljubljani in Zvezo slovenskih društev na Hrvaškem, ki jo vodi Barbara Riman. Dobre stike imam tudi s slovenskim veleposlaništvom," je za STA danes dejala Antolić Vupora.

Napovedala je, da se bo tudi v tem poslanskem mandatu zelo zavzemala za Slovence na Hrvaškem. Pri tem je poudarila, da bo njena vloga odvisna od tega, ali bo SDP v opoziciji ali vladi. "Če bomo v vladi, bom lahko nekaj dejansko ustvarili, če ne, pa bom lahko samo opozarjala na probleme," je pojasnila. Obenem je izpostavila, da svoje slovenskosti ni nikoli skrivala, ampak je vedno tudi aktivno delovala, kjerkoli je lahko. "Tudi v hrvaškem parlamentu sem izpostavljala probleme, ki jih imamo Slovenci," je dodala.

"Pred nami je trdo delo in zdi se mi, da bo potrebno veliko več napora tudi s strani Slovenije, da bi se slovenska manjšina na Hrvaškem zbudila in začel aktivneje delovati," je še dejala poslanka, ki si za Slovence na Hrvaškem med drugim želi več povezav z javnim prevozom in več gospodarskega sodelovanja.

Spomnila je, da slovenska manjšina v treh desetletjih ni uspela imeti svojega političnega predstavnika. "Tudi na lokalni ravni se niso mogli močneje prikazati v politični luči, kar je pomembno za to, da bi se položaj Slovencev na Hrvaškem stabiliziral, tako da bi imeli povsod ne samo delovanje skozi kulturna društva, ampak tudi skozi gospodarstvo, šolstvo in vsako drugo delovanje. Kot narodni manjšini nam tudi ni uspelo tega delovanja preseliti na mlajše generacije, tako da otroci pripadnikov slovenske manjšine ne čutijo pripadnosti, da bi se opredelili za Slovence," je pojasnila.

Slovenska manjšina na Hrvaškem na sredinih parlamentarnih volitvah ni imela svojega kandidata v posebni volilni enoti za narodnostne manjšine, v kateri je bil kot predstavnik albanske, bošnjaške, črnogorske, makedonske in slovenske manjšine izvoljen predstavnik iz vrst Bošnjakov Armin Hodžić. Na tem mestu bo zamenjal Albanko Ermino Lekaj Prljaskaj.

Antolić Vupora upa, da bo sodelovanje s Hodžićem prineslo več rezultatov kot sodelovanje z Lekaj Prljaskaj, kjer po njeni oceni rezultatov ni bilo. "V vseh teh letih ob njenem posredovanju nismo rešili vprašanja Slovenskega doma v Zagrebu, ki je želelo odkupiti prostore, v katerih je. Mislim, da bi to lahko rešili, če bi se malo bolj zavzela za to," je dodala.