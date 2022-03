Ob napovedanih spremembah avtorske zakonodaje pomisleki pri izobraževanju

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 13. marca - V zbiranju pripomb na predlagane spremembe avtorske zakonodaje, ki se obetajo zaradi prenosa evropskih direktiv, je gospodarsko ministrstvo prejelo približno 100 odzivov različnih združenj. Ta so med drugim presodila, da so na določenih področjih pripravljavci predlogov pozabili na imetnike pravic. Organizacije so izpostavile zlasti izobraževanje.