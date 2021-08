Slovenija ima dva meseca za odgovor na opomin Evropske komisije glede prenosa direktiv v zakonodajo

Ljubljana, 3. avgusta - Evropska komisija je Slovenijo pozvala, da posreduje informacije o poteku prenosa pravil v okviru direktive o avtorskih pravicah in o prenosu direktive o televizijskih in radijskih programih v nacionalno zakonodajo. Na gospodarskem ministrstvu so za STA pojasnili, da ima Slovenija dva meseca časa za odgovor, ki vsebuje razloge in načrt prenosa.