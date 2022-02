Danes je nov dan za daljšo razpravo o novelah glede avtorskih pravic

Ljubljana, 3. februarja - Zavod Danes je nov dan gospodarsko ministrstvo poziva, naj javno obravnavo predlogov novel zakonov, ki urejata področje avtorskih in sorodnih pravic, podaljša do 28. februarja. Ponovna javna obravnava je namreč predvidena le od 1. do 4. februarja, v tako kratkem času pa je temeljita javna razprava nemogoča, poudarjajo.