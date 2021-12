Podpisan sporazum o fotokopiranju avtorskih del v gospodarstvu

Ljubljana, 6. decembra - Združenje Sazor in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sta danes podpisala sporazum za nadomestila pri fotokopiranju avtorskih del s področja literature, znanosti in publicistike v podjetjih in pri samostojnih podjetnikih, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Sazor bo podjetja, teh je v Sloveniji okrog 40.000, pozvalo k podpisu licenčne pogodbe.