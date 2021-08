Predstavniki stroke izpostavili pomembnost kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic

Ljubljana, 25. avgusta - Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je najboljši sistem tako za uporabnike kot upravičence pravic, meni direktor kolektivne organizacije Aipa Gregor Štibernik. Zlasti zato, ker so močno regulirane, transparentne in inkluzivne. Pomembnost kolektivnih organizacij so izpostavil tudi drugi udeleženci današnje novinarske konference.