V DS o prenosu direktive o avtorskih pravicah v slovensko zakonodajo

Ljubljana, 14. septembra - V državnem svetu so v sodelovanju z Inštitutom za avtorsko pravo pripravili posvet o prenosu direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in direktive o retransmisiji v našo zakonodajo. Posveta so se udeležili strokovnjaki, ki so med drugim spregovorili o tem, kaj zamuda pomeni in kako bi morali biti direktivi preneseni.