Slovenski Pen za umik zakona o avtorskih pravicah

Ljubljana, 11. februarja - Slovenski center Pen je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v javnem pismu pozval, da umakne predlagani zakon o avtorski in sorodnih pravicah v digitalnem okolju iz parlamentarne obravnave. Želi namreč, da bi opravili temeljito javno razpravo, pri kateri bi se upoštevala temeljna načela avtorskih pravic in pripombe ustvarjalcev.