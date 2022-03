Odbor DZ proti diskriminaciji otrok s posebnimi potrebami pri dodatku za pomoč in postrežbo

Ljubljana, 1. marca - Odbor DZ za delo je na današnji nujni seji, sklicani na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB, pozval ministrstvo za delo k pripravi zakonskega predloga za odpravo diskriminacije otrok s posebnimi potrebami pri upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo. Ministrstvu so naložili, da predlog pripravi v treh mesecih.