Zagovornik načela enakosti z več priporočili za izboljšavo zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 15. novembra - Pri zagovorniku načela enakosti so pripravili več priporočil za izboljšavo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, ki čaka na obravnavo na pristojnem parlamentarnem odboru. Med drugim priporoča razjasnitev, v katerih delih se pravica do dolgotrajne oskrbe in pravica do osebne asistence stikata ali prekrivata in v katerih se razlikujeta.