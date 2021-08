Pahor s predstavniki zveze slepih in slabovidnih o zakonu o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 30. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel sedanjega in nekdanjega predsednika zveze slepih in slabovidnih, Mateja Žnuderla in Tomaža Wraberja, ter predsednika razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo Marka Hawlino. Pogovarjali so se o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki po njihovem mnenju slabša položaj neozdravljivo bolnih.