Dolgotrajna oskrba bo odslej sistemsko urejena

Ljubljana, 9. decembra - DZ je danes s 44 glasovi za in 42 proti sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim se po približno 20 letih prizadevanj to področje sistemsko ureja. Določa niz ukrepov, namenjenih polnoletnim osebam, ki so trajno odvisne od pomoči drugega in potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih vsakodnevnih opravilih.