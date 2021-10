Zveza društev slepih proti ukinjanju dodatka za pomoč in postrežbo s peticijo

Ljubljana, 1. oktobra - Zveza društev slepih je v DZ vložila 13.683 podpisov v podporo peticiji proti krčenju pravic slepih in slabovidnih. Nasprotujejo ukinjanju dodatka za pomoč in postrežbo slepim in slabovidnim, ki je določen v pokojninskem zakonu. So pa tudi za odpravo diskriminacije slepih po zakonu o osebni asistenci.