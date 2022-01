Vlada soglaša s finančnim načrtom Zpiza za letošnje leto

Ljubljana, 27. januarja - Vlada je na današnji seji dala soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) za leto 2022. Prihodki in odhodki zavoda bodo za 4,1 odstotka višji, kot znaša ocena za leto 2021. Odhodki bodo višji predvsem zaradi načrtovanih višjih odhodkov za pokojnine in nadomestila plač, so sporočili.