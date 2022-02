Ureditev dodatka za pomoč in postrežbo po mnenju zagovornika diskriminatorna

Ljubljana, 14. februarja - Zagovornik načela enakosti je ocenil, da je ureditev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo za mladoletne, ki so zaradi svojih oviranosti odvisni od tuje nege in pomoči, diskriminatorna. Ministrstvu za delo je priporočil odpravo diskriminacije s spremembo zakonodaje, tako da bodo dodatek prejeli vsi, ki ga potrebujejo.