Trilateralno srečanje v podporo čezmejnega vodikovega ekosistema Severnega Jadrana

Nova Gorica, 24. novembra - Na novogoriškem Trgu Evrope so se danes srečali predstavniki vlad Slovenije, Hrvaške in italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine, ki so izkazali podporo pri oblikovanju vodikovega ekosistema Severnega Jadrana. Srečanje je potekalo ob robu konference, ki jo je Slovenija pripravila kot del programa predsedovanja Svetu Evropske unije.