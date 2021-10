Po smrti delavca ustavili gradbena dela na viaduktu Glinščica na drugem tiru

Ljubljana, 27. oktobra - Potem ko se je v torek na gradbišču viadukta v dolini Glinščice smrtno ponesrečil delavec, so dela na tem gradbišču trenutno zaustavljena, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK. Delovno nesrečo s smrtnim izidom obžalujejo. Kot so zapisali, bo več podrobnosti znanih po zaključku preiskave.