2TDK: Napoved stavke ne sme vplivati na časovnico projekta drugi tir

Ljubljana, 7. februarja - Projektna družba za gradnjo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom 2TDK napoved stavke turških delavcev jemlje skrajno resno in se je že sestala z vodstvi izvajalcev del. Ti so dejali, da so začeli iskati rešitve, 2TDK pa je poudarila, da napoved stavke ne sme vplivati na časovnico projekta, so sporočili iz 2TDK.