Turški delavci na drugem tiru bodo stavkali

Ljubljana, 7. februarja - Delavci štirih turških izvajalcev del pri projektu drugega železniškega tira med Divačo in Koprom bodo 15. februarja izvedli enodnevno stavko. Med drugim zahtevajo plačilo vseh nadur in dvig osnovnih plač za 30 odstotkov, so danes sporočili iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije.