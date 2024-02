Delovni inšpektorji pri turških izvajalcih del na drugem tiru zaznali številne kršitve

Ljubljana, 9. februarja - Inšpektorat RS za delo je pri treh od štirih turških izvajalcev del pri projektu drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, katerih delavci so za 15. februar napovedali stavko, opravil že več deset nadzorov, pri tem pa ugotovil tudi več kršitev, med njimi v zvezi z delovnim časom, regresom in varstvom pri delu.