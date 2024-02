Turški delavci po doseženem dogovoru preklicali stavko na drugem tiru

Ljubljana, 14. februarja - Turški delavci na drugem železniškem tiru med Divačo in Koprom so preklicali za četrtek napovedano stavko. V pogajanjih z vodstvi podjetij so namreč med drugim dosegli dogovor o dvigu plač za med 15 in 18 odstotkov, izplačilu dodatka za prevoz na oddaljeno gradbišče in izplačilo enkratne stimulacije, so sporočili iz zveze sindikatov.