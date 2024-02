Na trasi drugega tira doslej odkrili 72 kraških jam

Divača/Koper, 8. februarja - Med gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper so na trasi doslej odkrili 72 kraških jam. Strokovnjaki Inštituta za raziskovanje krasa vse jame raziščejo in dokumentirajo, kar je pomembno tako z vidika varnosti delavcev kot varovanja okolja. Pričakujejo, da bodo do konca gradnje odkrili skupno sto manjših in deset večjih kraških pojavov.