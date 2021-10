Tudi Alpe Adria Green na ustavnem sodišču zahteva ustavitev projekta drugi tir

Ljubljana, 13. oktobra - Nevladna organizacija Alpe Adria Green (AAG) se je pridružila skupinski pobudi in pritožbi na ustavno sodišče, s katero se vlagatelji zavzemajo za ustavitev projekta drugega železniškega tira Divača-Koper. V AAG so prepričani, da gre za okolje-, naravo- in kulturnovarstveno sporen projekt, očitajo mu več nezakonitosti.