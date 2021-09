Za zdravje srca in ožilja lahko veliko naredimo z zdravim življenjskim slogom

Ljubljana, 23. septembra - Ob svetovnem dnevu srca, ki bo prihodnjo sredo, v Društvu za zdravje srca in ožilja opozarjajo, da za težave srca in ožilja lahko veliko naredimo z zdravo prehrano in rekreacijo. V času epidemije je obravnava srčno-žilnih bolnikov strmo padla, med glavnimi dejavniki obolenja pa sta holesterol in debelost, so opozorili na novinarski konferenci.