Društvo za zdravje srca in ožilja ob dnevu žil poziva k zdravemu življenjskemu slogu

Ljubljana, 16. marca - V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije so ob današnjem evropskem dnevu žil pozvali k zdravemu življenjskemu slogu, ki lahko bistveno zmanjša tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. Prav tako so na današnji tiskovni konferenci pozvali, naj se ob težavah in simptomih kljub epidemiji ne odlaša z obiskom zdravnika.