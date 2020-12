Debelost je po mnenju udeležencev posveta v porastu tudi zaradi omejitvenih ukrepov

Ljubljana, 10. decembra - Debelost je pri nas in v svetu v porastu tako med odraslimi kot med otroki, je ugotovitveni sklep spletnega posveta Ožji pas, boljše zdravje v organizaciji društva za zdravje srca in ožilja. K temu pripomorejo tudi protikoronski ukrepi, ki omejujejo gibanje, so poudarili in opozorili na posledice pomanjkanja gibanja pri vseh.