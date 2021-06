Slovenskemu programu veliko priznanje Svetovnega združenja za srce

Ljubljana, 15. junija - Svetovno združenje za srce (WHF) je slovenski program zgodnjega presejanja družinske hiperholesterolemije uradno prepoznalo kot modelni program, ki bi lahko pomagal do pravočasne diagnoze tudi osebam drugod po svetu, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot so poudarili, gre za veliko strokovno priznanje.