Z zdravim življenjskim slogom do zdravega srca in ožilja

Ljubljana, 24. septembra - Bolezni srca in ožilja so še vedno eden najpogostejših povzročiteljev smrti na svetu. Svetovni dan srca, ki ga bomo obeležili v torek, z geslom Prepreči spodbuja k zdravemu življenjskem slogu, ki zmanjšuje tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni. Za zdravje svojega srca lahko skrbimo sami, so poudarili v Društvu za zdravje srca in ožilja.