Ob svetovnem dnevu srca poziv k zdravemu življenjskemu slogu

Ljubljana, 29. septembra - Današnji svetovni dan srca pod geslom Prepreči spodbuja k zdravemu življenjskem slogu, ki zmanjšuje tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni. K temu spodbujajo tudi aktivnosti Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, sami pa moramo sprejeti odločitve in se odpraviti po poti do zdravja in zdravega srca.