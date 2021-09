Pri družinski hiperholesterolemiji opozorili na pomen zgodnejšega odkrivanja in zdravljenja

Ljubljana, 16. septembra - V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pred svetovnim dnevom družinske hiperholesterolemije, ki bo 24. septembra, opozarjajo, da ta dedna motnja presnove najpogosteje ogroža življenje. Zato je pomembno, da to bolezen, ki jo ima ena oseba na 250 prebivalcev, odkrijemo čim bolj zgodaj v življenju in primerno ukrepamo.