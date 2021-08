SOS poletje: Pri reševanju iz vode nujna ocena varnosti

Ljubljana, 7. avgusta - Reševanje osebe iz vode temelji na oceni varnosti in možnosti za reševanje utopljene ali utapljajoče osebe iz vode in znanja ter sposobnosti reševalca in prisotnosti pripomočkov za reševanje. Pomembno je, da utapljajočo osebo pravočasno vidimo in organiziramo reševanje, je za STA pojasnil inštruktor pri Rdečem križu Slovenije Branko Kešpert.