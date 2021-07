SOS poletje: Ob srečanju s kačo se počasi odmaknemo, ob morebitnem ugrizu rano očistimo in hladimo

Ljubljana, 28. julija - Poleti je ob pogostejšem zadrževanju v naravi in obiskovanju gora večja možnost za stik človeka s kačo. Če nas kača preseneti, je povsem običajno, da se je ustrašimo, a je pomembno, da se pri tem počasi in mirno odmaknemo. Ob morebitnem ugrizu pa moramo rano očistiti, sterilno obvezati in hladiti z obkladki.