SOS poletje: Pri blažjih opeklinah hladilna mazila, pri hujših zdravnik

Ljubljana, 6. avgusta - Sončne opekline so poškodbe kože, ki jih povzroča nevarno ultravijolično (UV) sevanje, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Za oskrbo blažjih opeklin so primerni predvsem obkladki in mazila, pri hujših pa obisk zdravnika, je pojasnil predstojnik oddelka za kožne in spolne bolezni v mariborskem UKC Pij Bogomir Marko.