SOS poletje: Potovalni driski se lahko izognemo z uživanjem zadostno toplotno obdelanih živil

Ljubljana, 29. julija - Zastrupitve s hrano so poleti pogostejše zaradi hitrega kvarjenja hrane, v tujini pa tudi zaradi slabših higienskih razmer in neustrezne preskrbe s pitno vodo. Na potovanjih se je zato priporočljivo izogibati hrani, ki ni zadostno toplotno obdelana, s čimer se lahko izognemo tudi pojavu potovalne driske, ki prizadene od 20 do 60 odstotkov potnikov.