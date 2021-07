SOS poletje: Intenzivno gibanje v najbolj vročih delih dneva lahko vodi do toplotne izčrpanosti

Ljubljana, 27. julija - Pretirano izvajanje športnih dejavnosti v delu dneva, ko so temperature ozračja najvišje, lahko vodi do vročinske izčrpanosti, v redkih primerih pa tudi do vročinskega udara, pri čemer telo ne zmore več učinkovito uravnavati telesne temperature. Zato se je intenzivnim treningom ob najbolj vročih urah v poletnih dneh priporočljivo izogniti.