SOS poletje: Hlajenje je prva pomoč pri lažjih poškodbah

Ljubljana, 30. julija - Lažje poškodbe so poleti pogoste. Najpogostejši so udarci, ki povzročijo manjše zvine, izpahe, natrganine mišic in udarnine. Specialist ortoped Bogdan Ambrožič opozarja, da so lažje poškodbe sicer pogostejše pri mladih, a nevarnejše za starejše. Prva pomoč pri oskrbi teh poškodb je hlajenje, imobilizacija, dvig poškodovanega uda in počitek.