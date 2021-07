Na Svetih Višarjah danes Romanje treh Slovenij

Trbiž, 1. avgusta - Na Svetih Višarjah pri Trbižu se bodo danes že 33. leto zapored srečali Slovenci treh Slovenij: matične, zamejske in izseljenske. Osrednjega slovenskega romanja na stičišču slovenskega, romanskega in germanskega sveta se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.