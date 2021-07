Promotorji prometne varnosti na šestih avtocestnih postajališčih voznike oskrbujejo z vodo

Ljubljana, 24. julija - Na šestih avtocestnih postajališčih bodo promotorji prometne varnosti Agencije za varnost prometa danes med 10. in 18. uro razdeljevali vodo in preventivna gradiva za večjo varnost na cestah. Na agenciji ob tem voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo skrbno pripravljeni, spočiti, vozijo pa naj strpno, so zapisali v sporočilu.