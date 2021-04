AVP in policija v času lepega vremena in praznikov pozivata k previdnosti v prometu

Ljubljana, 23. aprila - Zaradi sproščanja ukrepov v zvezi z epidemijo covid-19 in prihajajočih praznikov bo na cestah spet povečan obseg prometa. Mnogo ljudi se bo podalo na izlete, lepo vreme pa bodo zagotovo izkoristili tudi motoristi in kolesarji. Agencija za varnost prometa (AVP) in policija zato pozivata k previdnosti udeležencev v prometu.