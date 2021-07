Začenja se preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

Ljubljana, 19. julija - Danes se začenja enotedenska nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki poteka pod okriljem agencije za varnost prometa in policije. Nadzor evropsko usklajene akcije bo usmerjen predvsem v najpogostejše kršitve, med katerimi so tehnične pomanjkljivosti vozil ter neupoštevanje obveznih počitkov.