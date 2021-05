Po državi od danes poostren nadzor kršitev kolesarjev

Ljubljana, 17. maja - Agencija za varnost prometa skupaj s policijo maja pozornost usmerja v opozarjanje na večjo varnost kolesarjev v prometu. Del teh aktivnosti, ki jih izvaja v sodelovanju s policijo, bo od danes do konca meseca poostren nadzor nad kršitvami prometnih predpisov kolesarjev in kršitvami drugih udeležencev do kolesarjev.