Policisti v preventivni akciji med kolesarji odkrili 1241 kršiteljev

Ljubljana, 3. junija - V nacionalni preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev med 17. in 30. majem so policisti ugotovili 1241 kršitev med kolesarji in 204 med vozniki motornih vozil, je policija navedla na spletni strani. Po napovedih agencije za varnost prometa (AVP) bo policija začela tudi s povečanjem nadzora motornih enoslednih vozil.