Policisti pred novo motoristično sezono svetujejo strpno vožnjo in upoštevanje predpisov

Nova Gorica, 15. maja - Policisti motoriste pred novo motoristično sezono pozivajo, naj poskrbijo za tehnično brezhibnost motornega kolesa in ustrezno psihofizično kondicijo. Na motor naj ne sedajo, če so uživali alkohol, droge ali psihoaktivna zdravila oziroma če so utrujeni, saj je vožnja v takšnem stanju zelo nevarna, so poudarili.