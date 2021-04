Lani kljub epidemiji in manj prometa več prekoračitev omejitve hitrosti

Ljubljana, 18. aprila - Lani se je kljub epidemiji covida-19 in zmanjšanju prometa na cestah povečalo število kršitev s področja hitrosti. Policisti so ugotovili 116.180 kršitev omejitve hitrosti, kar je skoraj 2000 primerov več kot leta 2019. Agencija za varnost prometa zato poziva k zmerni vožnji in v prihodnjem tednu s policijo pripravlja preventivno akcijo Hitrost.