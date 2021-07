Bruselj razgrnil sveženj Pripravljeni na 55 za uresničitev podnebnih ciljev

pripravili dopisnici STA v Bruslju Petra von Wüllerstorff in Simona Grmek

Bruselj, 14. julija - Evropska komisija je danes razgrnila zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030. Med ključnimi predlogi so socialni podnebni sklad, reforma sistema trgovanja z izpusti in davek na ogljično intenziven uvoz. Nevladne organizacije so do svežnja, ki za države članice prinaša ambicioznejše cilje, kritične.