ZN: Vremenske katastrofe lani najbolj prizadele Azijo

Ženeva, 23. aprila - Azija je bila lani zaradi podnebnih in vremenskih katastrof najbolj prizadeta regija na svetu, so objavili ZN. Azija se segreva hitreje od svetovnega povprečja, glavni vzrok smrtnih žrtev in gospodarske škode pa so bile lani poplave in neurja, kaže danes objavljeno poročilo o podnebnih razmerah v Aziji v letu 2023.