V Evropi lani rekordno število ekstremnih vročinskih stresov

Pariz, 22. aprila - Evropa je lani zabeležila rekordno število ekstremnih vročinskih stresov, sta ob dnevu Zemlje objavila Kopernikov center za klimatske spremembe, ki deluje pod okriljem EU, in Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Ti pojavi povzročajo milijardne škode in prizadenejo več milijonov ljudi. Še posebej nevarne so njihove posledice na zdravje ljudi.