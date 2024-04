Ministrstvo ob dnevu Zemlje o pomenu obnove ekosistemov za blaženje podnebnih sprememb

Ljubljana, 22. aprila - Na ministrstvu za naravne vire in prostor so ob svetovnem dnevu Zemlje poudarili pomen obnove ekosistemov za blaženje podnebnih sprememb. Z ohranjanjem zdravih ekosistemov in izboljšanjem biotske raznovrstnosti v gozdovih, mokriščih, traviščih ter vodnih in obvodnih zemljiščih povečujemo ponore ogljika in odpornost teh sistemov, so zapisali.