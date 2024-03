Kumer: Pri cilju za zmanjšanje emisij do leta 2040 bo ključna pot

Bruselj, 25. marca - Po mnenju Slovenije je 90-odstotni cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov v EU do leta 2040, ki ga je februarja priporočila Evropska komisija, dovolj ambiciozen, je danes v Bruslju povedal minister za okolje Bojan Kumer. Ključna bo sicer pot do tja, ki si jo bo Slovenija zastavila v posodobljenem energetskem in podnebnem načrtu, je poudaril.